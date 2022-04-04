الكشف على 1646 مواطنا في قافلة طبية بقرية «طاهر» بكفر الشيخ

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية «طاهر» بمركز كفر الشيخ، على مدار يومين، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن القافلة ضمت 10عيادات لـ10تخصصات طبية، وهي الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، حيث شهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل القافلة الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1646 مترددا، وخضع 70مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، إضافه إلى عمل التحاليل الطبية لـ174مريضا، وعمل أشعة لـ42 مريضا، وإعداد تقارير طبية لـ9 مرضى، وتحويل 58 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

صرف الأدوية للمرضى مجانا من صيدلية القافلة الطبية

كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1015مواطنا.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالشكر لكلٍ من إدارة مستشفى كفرالشيخ العام والإدارة الصحية بكفرالشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة، مشيرة الى استمرار القوافل الطبية المجانية وفق الجدول الذي اعدته وزارة الصحة والسكان لخدمة المواطنين في إطار مبادرة حياة كريمة والتي تهدف لتحسين جودة الخدمات الطبية والحياة للأهالي.