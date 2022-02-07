الكشف على 1463 مواطنا في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ، قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية الجزار بمركز بيلا على مدار يومين، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين، وجرى صرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، فى بيان لها: أن القافلة الطبية المجانية، ضمت 11 عيادة لـ10 تخصصات طبية «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن»، إلى جانب معمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، إذ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالي القرية.

القافلة الطبية تصرف العلاج مجانا للمواطنين

أوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1463 مترددا، وخضوع 75 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ178 مريضا، وأشعة لـ4 مرضى، وعمل تقارير طبية لـ6 مرضى، وتحويل 44 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

كما جرى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد.

تنظيم عشرات القوافل بشكل شهري

وفي السياق ذاته، تقدمت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بالشكر للادارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي والمجلس المحلي للقرية، على تعاونهم الكريم، وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة، وتذليل العقبات أمام الأطباء والطواقم الطبية والعاملين.

يذكر أن صحة كفر الشيخ، تنظم العشرات من القوافل بشكل شهري، للكشف على المواطنين ضمن حياة كريمة بكل القرى والمدن، وصرف العلاج لهم بالمجان.