الكشف على 2120 شخصا في قافلة طبية بكفر الشيخ

أجرى 2120 شخصا بقرية قزمان التابعة لمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، الكشف الطبي خلال قافلة طبية بمديرية الصحة، ضمن مبادرة حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وتلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختلفا، بالإضافة إلى العلاج المجاني، فضلا عن حصول 183 مواطنا على لقاح كورونا.

ندوة تثقيفية بشأن أهمية تلقي لقاح كورونا

وتضمنت قافلة حياة كريمة، ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية، من تطهير وارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن تشهد قرى المحافظة، عددا من القوافل وخاصة بالقرى النائية، بحضور فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمحافظة، ويشمل: الدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمحافظة، والدكتور صلاح شفي، مسئول إعداد الموقع، والدكتورة آلاء بسيوني، مسئول الإمداد الطبي والدوائي بالقوافل، وأحمد شرابي، المسئول المالي والإداري بالقوافل، ورضا الحديدي، مسئول المعلومات بالقوافل.

جزء من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أنها تتضمن عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية «باطنة، أطفال، نساء، جراحة، جلدية، ومد، عظام»، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية.

وأضاف أن الأهالي يتلقون لقاح فيروس كورونا، إضافة لعقد ندوات توعوية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح ضمن المبادرة الرئاسية معًا نطمئن، وتلقى 183 مواطناً لقاح كورونا.