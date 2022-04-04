مبروك عطية يرد على أحد متابعيه بهجوم ساخر: احفظ لسانك

في واقعة ليست بجديدة، يعود الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي مجددا لإثارة الجدل والرد على المشاهدين بهجوم ساخر، حيث انتقده أحد المتابعين ويدعى أحمد سعد، بأنه يرد على أسئلة «قذرة» على حد قوله، وهو ما جعل مبروك عطية يخرج في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ليرد عليه.

وقال مبروك عطية: «يا فاتح يا عليم، رمضان كريم، الحوادث القذرة واقع، ودورنا إننا بين حكم ربنا في الواقع، أبوس ايدك اتعلم، انا داخل علشان اٌقول كلمة صغيره إن سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يأتيني، أظن هذه المعلومة غائبة عنك يا أحمد يا سعد».

عطية يهاجم أحد متابعيه على فيس بوك

وتابع مبروك عطية قائلا : «اللي انت كاتب لي يا أحمد يا سعد بتقولي ماوراكش إلا النسوان، غيران من عدد النسوان على الصفحة، تقولش أنا مسبسب، ولا فتى الشاشة الأولاني، إلهي ينسونك، إلهي تصبح تلاقي نفسك أنثى في رمضان، دعوة مستجابة، نسوان في عينك، الأسئلة ليست قذرة زي ما انت متخيل، الأسئلة من واقعهم السيئ ولما اجتهد في تبيان الحكم الشرعي لعلها تخف، احفظوا ألسنتكم ».

مبروك عطية لأحد المتابعين: روح اتعلم يا شاطر

ولم تكن تلك الواقعة الأولى للداعية مبروك عطية التي يشن هجوما حادا فيها على متابعيه، حيث سبق، وشن هجومه على منتقديه قائلا: «واحد تاني عندي على الصفحة بيقولي قول الحق، طب ده لو كان يعرف اللغة العربية كان قال «قل»، روح اتعلم يا شاطر يا أبو دبلوم».

كما رد مبروك عطية بهجوم عنيف على إحدى المتابعات التي انتقدته، وكتبت على صفحته «دكتوراه وعقلية رابعة ابتدائي»، ونعتها بسوء التربية قائلا لها: «الله يرحمه أبوكي لأنه معرفش يربي».