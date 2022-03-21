مبروك عطية يوجه رسالة مؤثرة لكل سيدة لم ترزق بأبناء: «احمدي ربنا»

وجّه الدكتور مبروك عطية، رسالة لكل أم ليس لديها أبناء، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، قائلًا: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}، موضحًا أن مصطلع عيد الأم لم يأت به الكتاب الكريم أو السنة المطهرة.

مصطلح عيد الأم

وأضاف عطية، خلال بث مباشر عبر صفحته على الفيس بوك، أنّ مصطلح عيد الأم من صنع الناس، والناس يصنعون الحلو والمر، لافتًا إلى أنه على المرأة التي لم ترزق بأبناء ان تنظر إلى اصطفاء الله لها فقد يهب الله تعالى من الإناث أو من الذكور أو من الاثنين من يمرر حياة أهله.

واستعان عطية بالآية الكريمة من سورة الكهف: {وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم الله كافرًا، وكان أبوه وأمه مؤمِنَيْن، فخشينا لو بقي الغلام حيًا لَحمل والديه على الكفر والطغيان}؛ لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه.

الأولاد هبة من الله

وقال مبروك عطية: «ليست هبة الله في الأولاد فحسب، وربما هناك من لديه من الذكور والإناث وهم لا ينفعون، ولو حتى كانوا نافعين ما حملوا عنه مرض وما أخروا عنه أجل، اعلمي أيتها المرأة أنك عرضة لقضاء الله».

وقد روي أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة وأصيب بالعماء في نهاية أيامه، وكان له ابن أخيه يسحبه، وكان الناس يأتونه ليدعوا لهم، فقال له ابن أخيه: « الناس يأتونك للدعاء، ألا تدعو الله حتى يرد بصرك، فرد عليه إن كوني عرضة لقضاء الله أحب إلي من بصري».

وطالب مبروك عطية، المرأة التي لا تلد بأن ترضى بما قسمه الله لها، ولتحمد الله على نعمة الستر والصحة والعافية، متابعا: «كلها ساعات وينتهي اليوم الذي يحتفل به الناس».