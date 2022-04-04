مسلسل يوتيرن يتصدر التريند بسبب الثنائي ريهام حجاج وكريم قاسم

استطاع مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج وكريم قاسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصًة بعد عرض الحلقة الثانية التي وجدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور والمتابعين، متسائلين عن ماذا سيحدث في الحلقات التالية، وهل ستعترف «يارا الكردي»، وهي الشخصية التي تجسدها «حجاج»، بجريمتها أم لا؟

وخلال هذا الصدد تستعرض «الوطن» أبرز مشاهد الحلقة الثانية من مسلسل يوتيرن التي جمعت بين ريهام حجاج وكريم قاسم.

مشاهد مسلسل يوتيرن مع ريهام حجاج وكريم قاسم

ظهرت أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج وكريم قاسم، في جو من الإثارة والتشويق الذي تفاعل معها الجمهور بشدة، وكانت أبرز تلك الأحداث هما المشهدين اللذان جمعا بين «ريهام» و«كريم»، وكان أولهما: حينما قابلت «يارا الكردي» ابن خالتها «خالد» وهي الشخصية التي يجسدها كريم قاسم، خلال أحداث هذا العمل الدرامي في أحد الأماكن العامة، وتحدثت معه عن زوجها وغيرته الشديدة عليها، ثم عرض عليها الأخير أن يوصلها، بسبب عدم معرفتها للطريق.

أحداث مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج وكريم قاسم

وخلال المشهد التالي من مسلسل يوتيرن من ريهام حجاج وكريم قاسم، وهما يذهبان سويًا في السيارة وأثناء حديثهما، معًا ظهرت فجأة أمام السيارة، ودهسها «خالد»، ليقررا تركها والهروب سريعًا.

فريق عمل مسلسل يوتيرن بجانب ريهام حجاج وكريم قاسم

ويشارك في تقديم مسلسل يوتيرن بجانب ريهام حجاج وكريم قاسم، عددًا آخرًا من نجوم الفن، أبرزهم: توفيق عبدالحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، بالإضافة إلى أنه يشهد أيضًا عودة الفنان توفيق عبدالحميد، مرة أخرى للدراما بعد غياب دام سنوات طويلة.