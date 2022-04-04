مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2 .. آسر ياسين يتفوق على أحمد داود

شهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2 الذي يتم عرضه على شاشة قناة cbc مساء أمس الأحد، الكثير من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وخاصة مع تطور الأمور بين بطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود.

ومن بين أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 2، حصول المحامي آدم، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، على محضر تحرش قدم ضد خصمه في القضية التي كلفه بها المحامي زين، الذي يؤدي شخصيته الفنان آسر ياسين في الحلقة الأولى.

تشبيه أحمد داود لآسر ياسين بالفنان أحمد زكي في "ضد الحكومة"

وبالفعل استعان زين بمحضر التحرش في أول جلسة من القضية والتي حضرها بمصاحبة آدم، وبعد انتهاء الجلسة أشاد آدم بمرافعة زين قائلاً «ده إيه الجمال ده كإني بتفرج على أحمد زكي في فيلم ضد الحكومة كاريزما كدا وأداء عالي أنت كان ناقص تقول كلنا فاسدون ولا أستثني أحدًا».

تحسن علاقة ليلى وآدم

وكانت قد شهدت الحلقة الثانية تحسن العلاقة بين آدم وليلي التي تجسد شخصيتها الفنانة تارا عماد، بعد طلبه مساعدتها في القضية ووافقت على أن «يعزمها على بيتزا» ومن هنا بدأت علاقتهما في التحسن بشكل كبير.