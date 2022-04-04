تفاعل الجمهور بشكل كبير مع عرض أول حلقتين من مسلسل سوتس بالعربي الذي يتمّ بثه عبر شاشة قناة cbc، ونقدم لكم مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 3 والقنوات الناقلة.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 3 والقنوات الناقلة يشغل كثير من الجمهور وخاصة مع تطور الأحداث بين بطلى العمل زين وأدم والذي يجسّد شخصياتهم كلا من أسر وداود.

مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وسيتمّ إذاعة الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربي مساء اليوم فى تمام الساعة 9 مساءا على شاشة قناة cbc وسيتم إعادة الحلقة في حال لم تتمكن من رؤيتها في تمام الساعة 2.05 دقائق بعد منتصف الليل.

وينتظر الجمهور معرفة ماذا سيفعل أدم فى القضية التي كلفه بها زين وهي قضية الفتيات التي تمّ التحرش بهنّ وذلك بعدما وكل له القضية في حلقة أمس إذ كلفته بها فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك وهي مديرة مكتب المحاماة.

تفاصيل الحلقة 2 مسلسل سوتس بالعربي

وكانت قد شهدت حلقة أمس أيضًا تعيين أدم في مكتب المحاماة من قبل زين وأخذته مريم التي تجسّد شخصيتها الفنانة تارا عماد ليتعرف على مكتبه.