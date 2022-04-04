مهتز نفسيا يحطم سيارات العاملين في الشركة المصرية للاتصالات «فيديو»

أقدم مهتز نفسيا، ظهر اليوم الاثنين، على تكسير زجاج عدد كبير من سيارات العاملين في الشركة المصرية للاتصالات في محافظة الإسماعيلية.

وقال شهود عيان، إن أحد الأشخاص أثناء مروره أمام السنترال الرئيسي في منطقة الثلاثيني في الإسماعيلية اعتدى على بعض السيارات وهشمها.

مواطنون: دمر سيارات بالكامل

وذكر محمد سعد، أحد العاملين في الشركة، أن الشاب استهدف سيارات الموظفين الموجودة بجوار السور الخاص بالسنترال الرئيسي في الإسماعيلية.

وأشار إلى أن هذا المكان مخصص للسيارات الخاصة بالعاملين بالشركة والمترددين على السنترال، مشيرا إلى أن الجميع فوجئوا بفعل هذا الشاب ووقوفه بجوار السيارات وعدم تحركه.

هشم زجاج السيارات

وقال الموظفون، إن الشاب هشم الزجاج الأمامي والخلفي والجانبي لجميع السيارات المتراصة بجوار السور الخاص بالسنترال.

وأوضح أحد مسؤولي الأمن، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم فور تحركهم إلى الخارج وجدو الشاب يقف إلى جوار السيارات في هدوء تام، ولم يحاول الهرب، فتم التحفظ عليه وإبلاغ شرطة النجدة علي الفور.

مواطنون: الشاب مهتز نفسيا

وقال مواطنون من أبناء المنطقة، إنهم التقو الشاب في الشوارع أكثر من مرة، وهو معروف لدى البعض بارتكابه أفعال غير مفهومة.

وأكد العاملون في السنترال، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المتهم، واُقتيد إلى قسم الشرطة، فيما تحرك الموظفون بسيارتهم من أمام السنترال عقب تهشم السيارات.

وقال أحد الموظفين، إن الشاب لم يعتد على زجاج السيارات فقط، وإنما أيضًا على جسم بعض السيارات وهشم الأبواب والسقف.