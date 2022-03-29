جلسة تشاورية لدراسة الآثار البيئية لمحطة معالجة «المعابدة» بأسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد جلسة تشاورية اليوم الثلاثاء، لدراسة وتقييم الآثار البيئية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة مياه «المعابدة» المرشحة الجديدة، بطاقة 31 ألف متر مكعب يومياً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 220 مليون جنيه، لخدمة قرية المعابدة وضواحيها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، والتي تستهدف إنشاء وتوسعات عدد 6 محطات مياه مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط، في مراكز منفلوط وأبوتيج وأبنوب وصدفا وديروط وساحل سليم والفتح.

تقييم الأثر البيئي لمشروع محطة مياه «المعابدة»

ناقش الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي قطاع المعامل، ومهندسي الدعم الفني والمشروعات، ومسئولي وزارة الصحة، والوحدات المحلية بمركز أبنوب، ومسئولي جهاز شئون البيئة، وممثلي وزارة الموارد المائية والري، وممثلى إدارة سلامة ومأمونية المياه، للتعرف على الأثر البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل محطة مياه «المعابدة» المرشحة الجديدة، كمحطة تنقية تعمل باستخدام المرشح الرملي الديناميكي (Dynamic Sand Filter)، سعياً للوصول إلى أقصى درجات النقاء، التي تتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

الاهتمام بجودة المياه الهدف الأساسي للمشروع

وأكد اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن الاهتمام بجودة المياه يعد أحد الأهداف الأساسية لزيادة الاستثمارات، ودفع عجلة التنمية، لإنشاء بنية أساسية وإدارية، وتكوين منظومة متكاملة مزودة بأحدث المعدات والتقنيات التكنولوجية إمام عمليات تنقية المياه بجودة وسرعة عالية.

الأثر البيئي للمحطات الجاري تنفيذها

وأضاف رئيس الشركة أن تقييم الأثر البيئي للمحطات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، يُعد شرطاً أساسياً لتنفيذ المشروعات التنموية، وفقاً لقوانين البيئة، ودليل الأسس والإجراءات، الذي أصدرته وزارة البيئة، لتقييم الأثر البيئي (EIA)، بهدف التخفيف من أي آثار بيئية سلبية ناتجة عن إنشاء وتشغيل المشروع، وخطة الإدارة البيئية للمشروع.

وضع خطة للرصد البيئي مع الجهات المعنية

واختتمت الجلسة التشاورية بدراسة الوضع القائم للمناطق المستهدفة والمخدومة من إنتاجية محطة المعابدة المرشحة، وأهم الآثار البيئية الإجمالية الإيجابية، ووضع خطة الرصد البيئي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.