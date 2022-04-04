مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الإسماعلية

مع ارتفاع درجات الحرارة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك ينتظر ملايين المواطنين في مصر موعد أذان المغرب لبدء الإفطار، لذا يبحث كثير من الأهالي عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الإسماعيلية.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للمواطنين بإعلان مواقيت أذان المغرب ومدفع الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية

ويُؤذن لصلاة المغرب في الإسماعيلية في تمام السادسة و12 دقيقة، بزيادة دقيقتين عن أول أيام الشهر المبارك، فيما يُؤذن لصلاة العشاء في تمام السابعة و31 دقيقة.

موعد أذان فجر رابع أيام رمضان

وينطلق أذان الفجر في الساعة الرابعة و8 دقائق في محافظة الإسماعيلية، أما الشروق فيحين موعده في الساعة الخامسة و37 دقيقة صباحاً، وموعد صلاة الظهر في الساعة الحادية عشرة و54 دقيقة، وأذان العصر في الساعة الثالثة و27 دقيقة.

متابعة يومية للإجراءات الاحترازية

وأعلنت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، استمرار المتابعة اليومية لكل مساجد المحافظة على مدار اليوم، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت المديرية عن وجود بعض الدروس خلال صلاة التراويح في مساجد أبو بكر الصديق والعباسي ومسجد المطافئ ومسجد السلام، وعدد من المساجد الكبرى في المحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير أوقاف الاسماعيلة، إنه شدد على مفتشي المديرية بالمرور على المساجد ومديري الإدارات طوال شهر رمضان، لمتابعة مواعيد افتتاح وإغلاق المساجد وتطبيق الشروط الاحترازية.