مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة مطروح

في الوقت الذى يحاول فيه المواطنون معرفة مواقيت الصلاة من خلال محركات البحث خلال شهر رمضان لأداء جميع الفرائض في مواعيدها، تحرص بوابة جريدة «الوطن» على تقديم خدمة معلوماتية عن مواعيد أذان الصلاة في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة مطروح، للتسهيل على أهالي المحافظة في التعرف على جميع المواعيد طبقا لما حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة مطروح

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة مطروح، الموافق الثالث من شهر رمضان المعظم، 4 أبريل 2022، وهي كالتالي:

- موعد أذان الفجر الساعة: 4:26 ص

- موعد الشروق الساعة: 5:56 ص

- موعد أذان الظهر الساعة: 12:14 م

- موعد أذان العصر الساعة : 3:47 م

- موعد أذان المغرب الساعة : 6:32 م

- موعد أذان العشاء الساعة : 7:52 م

اختلاف مواقيت الصلاة في مدن مطروح

وتختلف مواقيت الصلاة في محافظة مطروح بين المراكز حسب بعدها من القاهرة، حيث تنتشر مدن مطروح من الإسكندرية حتى الحدود المصرية الليبية بطول 455 كيلو مترا، ويُرفع الأذان في المدن الواقعة شرق العاصمة مرسي مطروح قبلها بدقائق، مثل مدن الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، بينما يرفع الأذان في المدن الوقاعة غربا بعد مدينة مرسي مطروح وهى مدن النجيلة وسيدي براني والسلوم بدقائق تصل إلى 6 درجات في السلوم، كما تزداد الدقائق في المناطق الواقعة جنوبا ومنها مركز ومدينة سيوة ويرفع بها الأذان بعد مرسي مطروح بحوالى 11 دقيقة في بعض الصلوات.

متابعة مساجد مطروح

وتجرى أعمال التفتيش في مساجد محافظة مطروح من خلال إدارات الأوقاف بالمراكز والمدن، لمتابعة المساجد ومدى انضباطها في جميع الصلاوات، بحسب تصريحات الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف.