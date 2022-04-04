مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 3 رمضان في محافظة مطروح

يبحث المواطنون في المواقع الإلكترونية وعلى محركات البحث خلال شهر رمضان عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر وجميع الصلوات، في مختلف المحافظات من بينها محافظة مطروح، كى يتمكنوا من أداء الفرائض في موعدها.

وتوفر «الوطن» لقرائها خدمة معلوماتية عن جميع مواعيد الصلاة بالمحافظات، ومنها مطروح، اليوم الاثنين، 3 من شهر رمضان المعظم، الموافق 4 أبريل 2022.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

وننشر مواقيت الصلاة في محافظة مطروح اليوم، حسب التوقيتات التى أعلنت عنها الهيئة العامة للمساحة المصرية، وهي كالتالي:-

- موعد اذان الفجر الساعة : 4:26 ص

- موعد الشروق الساعة : 5:56 ص

- موعد اذان الظهر الساعة : 12:14 م

- موعد اذان العصر الساعة : 3:47 م

- موعد اذان المغرب الساعة : 6:32 م

- موعد اذان العشاء الساعة : 7:52 م

مواقيت الصلاة في مطروح

وتختلف مواقيت الصلاة في العاصمة مرسي مطروح عن غيرها من المراكز المترامية الأطراف مثل مركز سيوة نظرا لبعد المسافة عنها ووقوعه جنوب مطروح بحوالى 320 كيلو مترات، في عمق صحراء مصر الغربية، ويرفع الأذان بها بعد مرسى مطروح ببضع دقائق، تصل إلى فرق 11 دقيقة عنها في بعض الصلوات.

موعد اذان الفجر الساعة، 4:37 ص، وموعد الشروق الساعة، 6:4 ص، وموعد اذان الظهر 12:21 م، وموعد اذان العصر الساعة 3:53 م، وموعد اذان المغرب الساعة 6:38 م، وموعد اذان العشاء الساعة 7:56 م.

ويتابع مفتشو مديرية أوقاف محافظة مطروح انتظام العمل في جميع المساجد وأداء الصلاة بها، حسب الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح من خلال المرور الدورى بالتعاون مع إدارات الأوقاف.