مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الدقهلية

يتابع عدد كبير من الصائمين لشهر رمضان المبارك موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة، نظرا لعدم ثباتها وتغيرها يوميا دقيقة أو دقيقتين عن اليوم الماضي، ولأن بعض المدن تختلف اختلافا كليا عن موعد الأذان الرسمي لمدينة القاهرة، لذا عليهم أن يراعوا مواقيت الصلاة في محل إقامتهم حتى يتناولون طعام الإفطار، ونظرا لوجود اختلاف عن مواقيت الصلاة بين محافظة الدقهلية ومحافظة القاهرة التي يتم بث الأذان في الإذاعات بناء عليها مما يفرض علي الصائمين مراعاة فروق التوقيت.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم‏ الموافق 3 شهر رمضان لعام 1443 هجرية، في مدينة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، وذلك حسب مواقيت الصلاة التي تعلنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب موقع كل محافظة الجغرافي، حيث تختلف باختلاف البعد عن مدينة القاهرة بدقائق تقل أو تزيد قليلا، وذلك ينبغي علي الصائمين الانتباه لمواقيت الصلاة جيدا حتي لا يفسد الصيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الدقهلية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية، حيث تختلف التوقيتات عن محافظة القاهرة بدقيقة أو دقيقتين، كالتالي:

الفجر 4:10 صباحا

الشروق 5:40 صباحا

الظهر 11:58 صباحا

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء

العشاء 7:35 مساء

مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم في محافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وحتي يطمئن الصائم علي موعد الإفطار مع أذان المغرب نقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم في محافظة القاهرة، حيث يتم إذاعة أذان الصوات في الإذاعة والتلفزيون بناء عليها، ومع كل أذان تنبه علي مراعاة فروق التوقيت بين محافظة وأخري، وحتي ينتبه الصائمون لتلك التوقيتات:

الفجر 4:13 صباحا ‏

الشروق 5:41 صباحا ‏

الظهر 11:58 صباحا ‏

العصر 3:30 مساء

المغرب 6:15 مساء ‏

العشاء 7:34 مساء