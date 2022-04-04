مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الفيوم

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار ثالث أيام شهر رمضان المُبارك، حيث يلتف الجميع حول مائدة الطعام لكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار معاً، ثم يتناولون الحلوى ويتجهون لأداء صلاة التراويح في المساجد المختلفة التي زينتها الإضاءة ابتهاجاً بشهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الفيوم، في ظل الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان، وفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

وتضمنت إمساكية شهر رمضان المُبارك مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة الفيوم، وسيكون وقت الشروق في تمام الساعة 5:43 صباحاً، بينما وقت الغروب سيكون في تمام الساعة 6:17 مساءً.

موعد أذان المغرب في الفيوم

وينطلق آذان المغرب ليعلن وقت الإفطار وبدء تناول الطعام والشراب، إيذاناً بانتهاء اليوم الثالث من صيام شهر رمضان المُبارك في تمام الساعة 6:17 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

وتأتي مواقيت الصلاة وموعد اذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر.. 4:14

الظهر.. 12:00

العصر.. 3:32

المغرب.. 6:17

العشاء: 7:35

وجبات دسمة تزين الموائد

على جانب آخر، يعتمد أهالي محافظة الفيوم، على تناول الوجبات الدسمة في ثالث أيام شهر رمضان المُبارك لتعويض فترة الصيام، حيث تكون وجبة الإفطار مكونة من الأرز والخضار واللحوم أو الدواجن، بالإضافة إلى الشوربة التي تُعد طبقاً أساسياً على كل مائدة، بينما يتناولون الجلاش كحلوى بعدما تناولوا الكنافة في أول أيام رمضان والقطايف في ثاني أيام الشهر الكريم، ليحين موعد الجلاش، بالإضافة إلى العصائر المختلفة.