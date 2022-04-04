المنشآت السياحية: زيادة نسب الإقبال على تناول الإفطار والسحور بالمطاعم

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار الوجبات الغذائية التي تقدمها المطاعم السياحية لم تشهد زيادات كبيرة رغم ارتفاع أسعار الخامات وتكاليف التشغيل.

وأضاف المصري، في تصريح خا لـ«الوطن»، أن أغلبية المطاعم رفعت أسعار وجباتها بنسبة تراوحت ما بين 10 إلى 15%، وهي النسبة الطبيعية لزيادة الأسعار بين عام وآخر، لافتا إلى أن الغرفة لم تتلق إلى الآن أية شكاوى من رواد المنشآت والمطاعم السياحية بخصوص ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ بها.

عدم رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها

وأكد أنه على الرغم من عدم وجود سعر استرشادي موحد لقيمة الوجبات الغذائية التي تقدمها المطاعم إلإ أن غالبية المنشآت السياحية حرصت على عدم رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها حاليا، خاصة وأن المواطنين بدأوا يعودون من جديد للمطاعم والمنشآت السياحية بعد تراجع كبير في نسب الإقبال خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا التي جعلت العديد من المواطنين يفضلون تناول الطعام بالمنزل.

وأشار إلى عودة المطاعم لاستقبال الزبائن بنسبة 100% من سعتها الاستيعابية، إضافة إلى تعديل مواعيد غلق المنشآت والمطاعم السياحية لتكون في الثانية صباحا، فضلا عن السماح بإقامة الحفلات الغنائية بالمطاعم المغلقة، ما ساهم في زيادة نسب إقبال المواطنين على تناول وجبتي السحور والإفطار بالمطاعم السياحية خلال شهر رمضان الجاري.

ولفت إلى أن نسب إشغالات المطاعم خلال شهر رمضان الجاري تكون أعلى من التي تم تحقيقها العام الماضي، وذلك وفقا لمؤشرات الحجز الحالية.

المطاعم تحقق إيرادات جيدة هذا العام

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري، تحقيق المطاعم لإيرادات سياحية جيدة تعوض الخسائر التي تعرضت لها خلال العامين الماضيين؛ خاصة إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، ولم نشهد تحورات جديدة لفيروس كورونا.