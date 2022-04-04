صنِّع «الكاتل» في بيتك واكسب 145 ألف جنيه سنويا.. دراسة توضح

كشفت دراسة جدوى استرشادية مقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن ربحية مشروع تصنيع غلاية مياه، أو ما يعرف في الأسواق بـ «الكاتل»، حيث يهدف المشروع لتصنيع غلايات مياه متطورة تناسب الاستخدامات المتعددة، بالفنادق والمحلات والكافيهات.

إيرادات تصل لـ 1,77 مليون جنيه من مشروع تصنيع غلاية المياه

وأضافت دراسة الجدوى، أنَّ الأرباح السنوية المتوقعة من مشروع تصنيع سخانات المياه الكهربائية، أو الكاتل، تصل إلى 100 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بـ 145 ألف جنيه أرباح سنوية بنهاية العام الخامس.

وتابع الجهاز في دراسته، أنَّ إيرادات المبيعات السنوية المتوقعة لمشروع تصنيع الكاتل تصل إلى 1,24 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بحوالي 1,77 مليون جنيه إيرادات بنهاية العام الخامس، حيث يتميز النشاط بقصر دورة الإنتاج التي تصل لـ شهر فقط، بجانب ارتفاع الطلب المحلي على المنتج الموفر للوقت والجهد، بالإضافة إلى مظهره الأنيق والآمن.

تشغيل 5 عمال للمشروع الواحد.. تعرف على تفاصيل الخطة الاستثمارية

وبحسب الدراسة، يساهم مشروع تصنيع غلاية مياه في تشغيل 5 عمال على الأقل، ما يضمن زيادة الدخول للأفراد، فيما لا تتجاوز التكاليف الاستثمارية الكلية لتشغيل النشاط 263 ألف جنيه، يمكن الحصول على 164 ألف جنيه منها قرض من أحد البنوك المحلية بضمان المشروع، وسداد المبلغ على أقساط خلال مدة تمتد لـ 10 سنوات بفوائد 5% فقط، في إطار مبادرة البنك المركزي.

تدخل غلاية المياه كمنتج وسيط أيضا في العديد من الصناعات والتجهيزات، مثل الصناعات الغذائية، وصناعة طباعة المنسوجات، بجانب استخدامه للأغراض المنزلية المختلفة من إعداد الطعام والمشروبات، وتتميز بتعدد الأحجام والتصميمات، وبالتالي تفاوت أسعار المنتجات المعروضة، ويبدأ بسعة 1 لتر وحتى 10 لترات.

الآلات والمعدات لمصنع صغير لـ «الكاتل».. مقص ومكبس وجهاز لحام

ولإنتاج غلايات مياه بأحجام مختلفة، يتطلب مشروع تصنيع الكاتل وفقا للدراسة، العديد من الآلات والمعدات البسيطة من حيث التكاليف، وهي كالتالي؛ «ماكينة حقن بلاستيك، ومقص معادن، وماكينة درفلة، ومكبس يدوي، ومثقاب، وجهاز لحام أرجون، وتزجة تجميع، وعدد يدوية».

فيما يحتاج إلى توفير الخامات الآتية للتصنيع، وهي «ألواح ستانلس ستيل، وبلاستك بكاليت، ومواسير ألومنيوم، وترموستات، وسلك حراري، ومفتاح تشغيل لمبة بيان، ومواد عازلة، واكسسوارات، وأدوات تغليف».

أوصت الدراسة بالحرص على التسويق الجيد للمنتج، حيث يعد «الكاتل» أحد الأجهزة الكهربائية الضرورية للمنازل الحديثة، ويتميز باستخداماته المتعددة، ولرفع القدرة التنافسية لغلاية المياه، يجب على صاحب النشاط مراعاة جودة المُنتج، ورخص الأسعار، والتعبئة الجيدة والتغليف الذي يبرز الاسم التجاري للمشروع.

يشار إلى أنَّ مشروع تصنيع غلايات مياه متطورة تناسب متطلبات الاستخدام في الفنادق والمحلات المرتبطة بالصناعات الغذائية والكافيتريا وأماكن التجمعات في المدارس والجامعات والمصانع والشركات والمؤسسات، من المنتجات المطلوب استخدامها في جميع هذه التجمعات.