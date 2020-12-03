أغلاها 999.. أسعار "الكاتل" وكيفية التحكم في استهلاكه للكهرباء

بالتزامن مع فصل الشتاء، وإقبال الجميع على تناول المشروبات الساخنة، يبحث البعض عن أسعار غلاية المياة "الكاتل"، وهو ما تستعرضه "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها في التقرير التالي.

أسعار الكاتل في الأسواق

غلاية مياه استانلس ستيل

ويبدأ أسعار الغلاية استانلس ستيل بداية من 285 ويصل لـ 999 جنيه، حسب سعة اللتر.

غلاية مياه بلاستيك

السعر: تتراوح اسعار الغلاية البلاستيك ما بين 377 و 399 جنيه .

غلاية مياه زجاج

السعر يبدأ من 220 ويصل لـ 299 جنيه .

التحكم فى استهلاك غلاية المياه الكهربائية

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أعلن أن الغلاية الكهربائية، تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، إذا لم يحسن استخدامها، ولذلك نصح الجهاز ربات البيوت بضرورة الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، ومنها غلاية المياه.

الطرق السلمية لترشيد استهلاك الكهرباء لغلاية المياة

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء

وكانت قد اعنت وزارة الكهرباء أن براد المياه الكهربائي "الكاتل" يعد الأكثر استهلاكا للكهرباء بخلاف جميع الأجهزة الكهربائية واستخدامه طوال اليوم يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

ترشيد استخدام الأجهزة بالمنزل

وكانت قد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة، دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية ترشيد الطاقة وفوائده

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع يتحمل مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق عددا محدودا من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.