مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 3 رمضان في محافظة سوهاج

يشغل عدد كبير من مواطني وقاطني محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، وفي ثالث أيام شهر رمضان المعظم، البحث عن مواقيت الصلاة ومعرفة موعد أذان المغرب، في محافظتهم، وذلك للاستعداد لموعد الإفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج

وأعلنت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، حيث يؤذن اليوم لصلاة المغرب في الساعة 6:12 ويختلف التوقيت من مكان لمكان وفق الموقع الجغرافي داخل كل مدينة ومركز في أنحاء محافظة سوهاج، ففي مدينة جرجا ينطلق أذان المغرب في الساعة6:11، بينما في مدينة المنشاة في الساعة 6:12، وتختلف المواعيد بفارق دقيقة علي الأكثر في كل مركز وأنحاء من مراكز المحافظة من طما شمالا إلى البلينا جنوبا.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة سوهاج، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

الفجر ٤:١٦ ص

الشروق ٥:٤١ ص

الظهر ١١:٥٦ ص

العصر ٣:٢٦ م

المغرب ٦:١٢ م

العشاء ٧:٢٨ م

وشدد محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة الننفيذية بنطاق المحافظة، لمتابعة برفع درجة الاستعداد على كافة القطاعات والهيئات الخدمية لاستقبال شهر رمضان الكريم، مع التشديد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الأساسية من الغذاء ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة.