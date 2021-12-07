تنسيق برلماني حكومي لدعم الأندية الرياضية في محافظة سوهاج

التقى النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة سوهاج، بالمحافظ اللواء طارق الفقي، في حضور نواب البرلمان، اليوم، لبحث التحديات التي تواجه الأندية الرياضية، في إطار التواصل والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهها، ودور الهيئة البرلمانية للحزب في مساعدة تلك الأندية للاستمرار في تأدية رسالتها.

دور الأندية الرياضية

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال اللقاء، أهمية تضافر كافة الجهود من أجل خدمة أهالي سوهاج وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم، مشيرا إلى أهمية دور الأندية الرياضية كمتنفس مهم وأساسي للشباب السوهاجي، وحاجة بعض الأندية ومراكز الشباب إلى ملاعب مؤهلة، وحمامات سباحة بمواصفات قياسية .

تطوير مراكز الشباب

وشدد محافظ سوهاج على أهمية قطاعي الشباب والرياضة والثقافة، في تكوين شخصية الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، لافتا إلى تطوير عدد كبير من مراكز الشباب والرياضية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج كان لها السبق في التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والتأكيد على ضرورة إنشاء ملعب نجيل صناعي بكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها .

إحلال وتجديد الأندية الرياضية

ووجه النائب طارق رضوان الشكر لمحافظ سوهاج، على دعمه وتعاونه الدائم لخدمة أهالي وشباب سوهاج، والعمل على تذليل العقبات والتعرف على متطلبات الأندية الرياضية ومراكز الشباب، لافتا إلى اهتمام الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بدعم الأندية في أعمال التجديد والإحلال والتطوير، مشيرا إلى أن الحزب سيقوم بإنشاء عدد من الأندية لدعم المنظومة الشبابية وتوفير أماكن لائقة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية، واكتشاف وصقل المواهب الرياضية المختلفة .

ووجه محافظ سوهاج إلى إعداد تقرير مفصل يشمل أبرز المعوقات والمتطلبات التي تحتاجها الأندية، للوقوف على تلك الاحتياجات والعمل على توفيرها بالتنسيق بين المحافظة والهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.

حضر الاجتماع اللواء محمد مصطفي، أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب أحمد نشات وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، والدكتور محمد أبو الخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهندس محمد لبيب عضو مجلس النواب، وأمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب أحمد عواجة والنائب رفعت شكيب، والنائب نشأت فؤاد عباس أعضاء مجلس النواب والنائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ وهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج وعدد من رؤساء الأندية الرياضية.

كما حضر اللقاء الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومسئولي وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات أندية «سوهاج، وطهطا، والمراغة، ونادي الشبان المسلمين بالمراغة، وأخميم، وأهلي المنشاة».