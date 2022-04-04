حياة كريمة في رمضان: تسديد ديون البسطاء وتجهيز عرائس ودفع إيجارات

كثفت مبادرة «حياة كريمة» جهودها بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم، فعمدت إلى توزيع كراتين المواد الغذائية ضمن قوافل وصل الخير، لتواصل خطواتها على أرض الواقع، لتحقيق الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية، والأشد احتياجا في ربوع مصر، إذ تهدف المبادرة لخدمة 60 مليون مواطن، فالخير لا ينتهي مع المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون مشروع الدولة العملاق، فقررت المبادرة تسديد ديون عدد كبير من المواطنين لدى سوبر ماركت والصيدليات، ودفع الإيجارات المتأخرة للمتعثرين، وظهر ذلك في الحلقات الأولى من برنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة dmc.

حياة كريمة تسدد ديون البسطاء في السوبر ماركت

أقدمت حياة كريمة، على فعل الخير بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، شهر الخير، فعمدت المبادرة إلى سداد مديونيات 37 مواطنًا من البسطاء لدى السوبر ماركت، والتي تخطت مديونية البعض منهم عاما كاملا، دون أن تسمح ظروفهم لهم بتسديد ولو جزء بسيط من ديونهم، وقدمت «حياة كريمة» 10 آلاف جنيه، لسداد المديونيات كافة، ليقطع مالك السوبر ماركت «نوتة الديون»، ثم تواصلت المبادرة من خلال برنامجها، المعروض في رمضان مع سيدة، هي الأكثر مديونية، لتكتشف المبادرة أنها تربي 5 أيتام، أكبرهم طالب بالصف الثاني أو الثالث الثانوي، لتقرر المبادرة تقديم مبلغ إضافي للسوبر ماركت، ليكون تحت تصرف تلك السيدة، لاحقا وتشتري به من المحل.

تسدد ديون بائعة خضار وتسديد إيجار عام كامل لها صمن حياة كريمة

واستمرارا لحلقة الخير التي بدأتها حياة كريمة خلال رمضان، قدمت المبادرة المساعدة لبائعة خضار، من خلال شراء البضاعة التي تبيعها بالكامل، وتركها لها، حتى تبيعها وتحصل على رزق مضاعف، بالإضافة إلى سداد ديونها للسيدة التي كانت تشتري منها الخضار، والتي بلغت 1400 جنيه، فضلا عن سداد 8000 جنيه قيمة إيجار المسكن الذي تقيم فيه لأكثر من عام دون سداد الإيجار نظرا لضيق الحال، واصطحبت المبادرة السيدة إلى مكان سكنها، وقدمت لها المخالصة بسداد كافة المستحقات بالكامل.

حياة كريمة تتكفل بتجهيز ابنة عاملة نظافة

وواصلت المبادرة الرئاسية تجولها في الشوارع، من أجل تلبية متطلبات المواطنين المتعثرين، خلال شهر رمضان، فعمدت إلى عاملة نظافة، تبلغ من العمر 58 عاما، وتعمل في هيئة النظافة منذ 25 عامًا، تربي أربعة أيتام، والتي كشفت عن أمنيتها في تجهيز ابنتها الأخيرة، فاصطحبتها المبادرة إلى أقرب سلسلة تجارية وقدمت لها الأجهزة الكهربائية الخاصة بالعروس كهدية لها.

سداد ديون المتعثرين بالصيدليات

كما تواجدت حياة كريمة داخل إحدى الصيدليات، وطلبت من الصيدلي الإطلاع على الكشف الخاص بمديونات المواطنين، وسددت المبادرة ديون الصيدلية عن أكثر من 30 أسرة.