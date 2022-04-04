مدير قصر العيني: توقعات بزيادة أعداد إصابات كورونا نهاية شهر رمضان

حذر الدكتور عمرو الحديدي، استشاري أمراض القلب بمستشفيات جامعة القاهرة ومدير قصر العيني الفرنساوي، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، خلال شهر رمضان 2022، خاصة في أثناء الاجتماعات والتجمعات سواء على وجبات الإفطار أو السحور، منوهًا إلى أنه من المتوقع زيادة أعداد الإصابات لفيروس كورونا، نهاية شهر رمضان 2022 أو مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك نظراً للتهاون في تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.

«الحديدي»: التزموا بالكمامة خلال التجمعات

وناشد مدير قصر العيني الفرنساوي، خلال حديثه لـ«الوطن»، المواطنين بضرورة الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح كورونا، والالتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع ضرورة الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، خاصة أوقات التجمعات، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وضرورة الابتعاد عن تناول الأدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب المختص.

استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة كورونا

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وأن جميع الامكانيات متوفرة بمختلف القطاعات، منوهاً إلى أن الاتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغالات بفيروس كورونا كوفيد 19 بالمستشفيات منخفضة خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه يجب التوسع في نسبة التطعيمات لمواجهة أي تحورات أو انتشار للمرض، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي متحورات جديدة أو سلالات للمرض في مصر.