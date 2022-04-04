«صناع الخير» و«ساويرس للتنمية» يسلمان 35 منزلا بقرية الأخيضر بسوهاج

قالت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية إنهما احتفلا باستقبال شهر رمضان الكريم بتسليم عدد 35 منزلاً من المنازل المتهالكة بقرية الأخيضر مركز المراغة بسوهاج لأصحابها بعد إعادة إعمار 14 منها بشكل كامل ورفع كفاءة 21، وفرش جميع المنازل بأثاث كامل وذلك ضمن فعاليات مبادرة «بيت يحميني» التي تنفذها المؤسستان تحت رعاية نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومتابعة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

صناع الخير

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير أن أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بقرية الأخيضر مركز المراغة بسوهاج تتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال حصر المنازل المتهالكة وإعادة إعمار ما يحتاج منها لإعادة إعمار بهدمها بشكل كامل وإعادة بنائها وسقفها بالمسلح وتشطيبها ورفع كفاءة ما يحتاج من منازل لرفع كفاءة بترميم الجدران وعمل أسقف بالمسلح وعمل حمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك، ثم فرش جميع المنازل بيفرش كامل بغرفتين نوم وغرفة معيشة ومطبخ ومرواح.

إعادة الإعمار

وأوضح عبد الجليل أن إعادة الإعمار تأتي كمرحلة ثانية من مراحل تنفيذ مبادرة بيت يحميني بالقرية حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية تقديم خدمات طبية ذات جودة لأهالي القرية في مجالات مكافحة العمى وعدد من التخصصات الطبية المختلفة كمرحلة أولى للمبادرة وتم توزيع الأدوية المطلوبة وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون التي تم تشخيص الاحتياج إليها في القافلة، وذلك بالمجان تماما كما تم توزيع 25 طن مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقاً بالقرية.

من جانبها أوضحت ناهد يسري مدير قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة «بيت يحميني» تم إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجا عبر تنفيذ برامج توعية للأهالي بعدد من القضايا الحياتية الهامة بالتوازي مع أعمال إعادة الإعمار وتقديم الخدمات العلاجية.

وأشارت يسري إلى أن مبادرة بيت يحميني سبق لها وقامت بتقديم خدماتها للارتقاء بمستوى معيشة أهالي قريتي الجزائر وجورمشين بالوادي الجديد حيث تم إعادة إعمار 55 منزلا وتنظيم سلاسل قوافل علاجية وتوعية وتقديم مساعدات موسمية للأهالي.

وأعرب أهالي قرية الاخيضر عن امتنانهم لمؤسستي صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية لإطلاقهما مبادرة بيت يحميني داخل القرية بكل ما تقدمه المبادرة من خدمات طبية عالية الجودة ومتكاملة ومساعدات إنسانية وتوعية فضلا عن إعادة إعمار المنازل.

وأكد الشيخ يحيى أبو زيد فهمي من قيادات الرأي داخل القرية أن مؤسسة صناع الخير وساويرس للتنمية حرصتا على الوقوف على الاحتياجات الحقيقية لأهالي القرية وتفقدوا كافة منازل القرية وقاموا باختيار المنازل المتهالكة، التي يقطنها أسر مستحقة وقاموا بأعمال إعادة الإعمار بالمجان تماما سواء ما تم بشكل كامل أو أعمال رفع كفاءة وقاموا بفرش المنازل بغرفة نوم كبيرة وغرفة نوم أطفال وغرفة معيشة ومطبخ ومراوح كهربائية وقدموا جميع خدماتهم الطبية أيضا بالمجان تماما للأهالي وتمت أعمال إعادة الإعمار بالاستعانة بعمالة من أهالي القرية لخلق فرص عمل مؤقتة لهذه العمالة لزيادة استفادة الأهالي من المبادرة.