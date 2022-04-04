تسليم 30 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بالقليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأثنين ، بديوان عام الوزارة 30 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوي العاملة بالقلوبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واهتمام الوزارة بهذه الفئة علي مستوي المديريات بالمحافظات ، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

كما سلم الوزير 16 شهادة اتمام التدريب لخريجي 25 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية منها 9 شهادات لخريجي 14 دورة علي مهنة التفصيل والحياكة ، و4 شهادات لخريجي 7 دورات علي مهنة كهرباء التوصيلات ، وشهادتي تخرج من 3 دورات علي مهنة السباكة الصحية.

4 شهادات تقدير لشركات اتاحت فرص عمل لذوي الهمظ

وسلم الوزير 4 شهادات تقدير للشركات التي قدمت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تُبلي بلاء حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

سعفان: ذوي الهمم لديهم إمكانيات كبيرة وبعضهم أفضل من الأصحاء

وأكد سعفان أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

جهود القوى العاملة لدعم ذوي الهمم

وقال سعفان إن وزارة القوى العاملة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

وفيما يخص "قادرون باختلاف" أكد الوزير ضرورة تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لهم ، خاصة من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل" التي تقدم الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة لهم لتمكينهم ومشاركتهم في مختلف الأعمال.

وقال الوزير: إن الوحدات المتنقلة للتدريب تأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس السيسي من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على المهن المختلفة.

ونوه سعفان بأن كل وحدة تعقد 3 دورات تدريبية في كل قرية تتواجد بها لمدة 3 أشهر بمعدل دورة كل شهر، على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة، والكهرباء، ومن ثم تنطلق لتغطية قرى أخرى لتغطية الاحتياجات التدريبية للشباب علي مستوي المحافظة ، وذلك بحد أقصى 6 أشهر في القرية، مشددا علي ضرورة زيادة عدد المتدربين من الوحدة، ورفع المستهدف خاصة في دورات السباكة والكهرباء.

ومن جانبها قالت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية : إنه تم توفير 360 فرصة عمل لـ" قادرين باختلاف"، فضلا عن إقامة ملتقى توظيفي لهم، وفي مجال التدريب المهني أشارت إلى أنه تم تنفيذ 25 برنامجاً من خلال وحدة التدريب المتنقلة، حيث بلغ عدد المتدربين 266 متدربا.