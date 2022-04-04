فرنسا تطرد عددا من الدبلوماسيين الروس: أنشطتهم تتعارض مع مصالحنا

أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، أنّها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس في باريس، وبررت تلك الخطوة بأن أنشطة الدبلوماسيين الروس تتعارض مع المصالح الأمنية لباريس، وفقًا لنبأ عاجل نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

ارتكاب مجزرة في مدينة بوتشا

من جهته، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى محاكمة بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهي التصريحات التي جاءت عقب أنباء بشأن ارتكاب الجيش الروسي مجزرة في مدينة «بوتشا» الأوكرانية بسبب القصف العنيف للمدفعية الثقيلة وسلاح الجو الروسي.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن ما تدّعيه أوكرانيا بالنسبة للأحداث الدموية في مدينة «بوتشا»، هي مسرحية سخيفة وأخبار مزيفة، ولا صحة حول ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية.