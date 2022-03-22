القوات الأوكرانية تصد 13 هجوما لـ الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية

نجحت القوات الأوكرانية، في صد 13 هجومًا لـ الجيش الروسي وقتلوا حوالي 300 روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت الخدمة الصحفية لعملية القوات المشتركة الأوكرانية، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأوكرانيين، دمروا 14 دبابة و8 مركبات قتال مشاة وناقلتي جند مدرّعتين و3 أنظمة مدفعية و4 مركبات.

وأسقطت وحدات الدفاع الجوي الأوكراني، طائرة روسية في شرقي البلاد وأصابت أخرى، كما دمرت القوات الأوكرانية، قارب دورية من طراز «رابتور» في «ماريوبول»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية «أوكرينفورم».

بدورها، رجحت وزارة «الدفاع البريطانية» استخدام روسيا لصاروخ «كنجال» في هجوم جديد على أوكرانيا، فيما أشارت نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إلى وجود أكثر من 100000 مواطن في مدينة «ماريوبول» الساحلية.

من جانبها، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي مصر على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحسم موقف «موسكو» من الحرب.

رئيس أوكرانيا: أي حلول وسط يجب أن تطرح على استفتاء شعبي

وأوضح زيلينسكي، أن أي حلول وسط قد يتم التوصل إليها مع الجانب الروسي، يجب أن تطرح على استفتاء شعبي في بلاده، معتبرا في تصريح للتلفزيون الأوكراني، حل وسط طبيعيا موافقة «كييف» على عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مقابل ضمانات أمنية.

من جانبها، أعلنت موسكو، رفض أوكرانيا عروض روسيا لفتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين ومقاتلي كتائب القوميين المتطرفين بدون سلاح من مدينة «ماريوبول» الساحلية.

إجلاء أكثر من 62 ألفا من سكان «ماريوبول» باتجاه روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الاثنين، إن أكثر من 62 ألفا من سكان «ماريوبول» تم إجلاؤهم حتى الآن باتجاه روسيا، مشيرة إلى أن «كييف»، أعطت تعليمات لعناصر الكتائب القومية المتواجدة في المدينة الساحلية الخروج من «ماريوبول» تحت ستار المدنيين.

وأضافت الدفاع الروسية، أن إجمالي عدد المدنيين الذين تم إجلاؤهم إلى روسيا منذ بدء عملية موسكو العسكرية الخاصة بلغ 346740، بينهم 73614 طفلا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوميين المتطرفين الأوكرانيين يقيمون مواقع لإطلاق النار ومعاقل لهم في مستشفيات مدينتي أوديسا جنوب غربي البلاد وتشيرنيجوف شمال أوكرانيا، مشيرة في بيان، إلى أن 67 سفينة تابعة لـ 15 دولة لا تزال عالقة في موانئ أوكرانيا بسبب خطر الألغام البحرية.

ونشرت «الدفاع الروسية»، مقطع فيديو لضربة بأسلحة دقيقة على منظومات صاروخية أوكرانية ومستودع صواريخ يقع في مركز تسوق مغلق في ضواحي كييف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.