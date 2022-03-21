الجيش الروسي: المركز التجاري المدمر في كييف كان يستخدم للأسلحة

قال الجيش الروسي، اليوم الاثنين، إن المركز التجاري الذي جرى قصفه في العاصمة الأوكرانية كييف، كان يُستخدم كمستودع للأسلحة، وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية إنّ القوات الروسية لم تحقق أهدافها المعلنة، ولم تسيطر على المدن الكبرى بأوكرانيا، رغم اقتراب شهر على اندلاع الحرب بين الجارتين، وفقا لما أعلنه موقع «سكاي نيوز عربية».

موسكو تحذر من ارتفاع أسعار النفط

وكانت موسكو قد أطلقت تحذيرا من ارتفاع أسعار النفط إلى ما بين 300 و500 دولار للبرميل، إذا حظرت أوروبا نفط روسيا، جاء ذلك عقب حزمة من العقوبات التي فرضتها أمريكا وعدد من الدول الأوروبية بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية على أوكرانيا من أجل تحقيق أهداف في البلاد على حد تعبير الجانب الروسي.