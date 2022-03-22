الكرملين يعلن اختراق موقعه ونشر أرقام مزيفة عن وفيات الجيش الروسي

قالت مصادر روسية، اليوم الثلاثاء، إنّ موقع الكرملين تعرض للاختراق أمس، وجرى نشر معلومات مزيفة عن وفيات عسكرية روسية، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنّ موسكو لا تنوي الإفصاح علنا عن مطالبها المفصلة من أوكرانيا، وفقا لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

روسيا تصف الولايات المتحدة بانتهاج «اللصوصية»

وتابع بيسكوف، في تصريحاته، أنّ المحادثات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، ونرغب في أن تكون أكثر نشاطا وموضوعية، كما أكدت موسكو أنّها لا تشارك في ما وصفته بـ«اللصوصية» على مستوى الدولة، عكس العديد من دول الغرب مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان موقع روسي موالٍ للحكومة في موسكو، نشر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إحصائيات وأرقام بشأن عدد القتلى من الجنود الروس في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية أواخر شهر فبراير الماضي، وتحدّث التقرير عن مقتل نحو 10 آلاف جندي روسي، ليسارع الموقع في حذف التقرير، حيث جاءت الأرقام متناقضة مع الإعلان الرسمي عن الخسائر في صفوف الجيش الروسي، التي تحدثت عن مقتل نحو 500 جندي بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية مطلع شهر مارس الحالي.