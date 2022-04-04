مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 2.. ضرب وضياع حق نيللي كريم بسبب «القايمة»

تصاعدت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 2 بأداء نيللي كريم وشريف سلامة بطلي العمل، في المشادة التي حدثت بينهما في مشاهد «فلاش باك» التي بدأت بها الأحداث، لاعتراضها على بيعه السيارة دون إخبارها رغم أنها تدفع ثمنها، ليخبرها بأن الرجال قوامون على النساء وبعد انفعالها يعتدي عليها بالضرب.

مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 2: ذل حتى العودة للزوج

وتطرقت أحداث مسلسل فاتن أمل حربي في الحلقة 2 إلى الروتين الذي تقع فيه النساء، وظهر من خلال ذهاب فاتن التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن سرقة طليقها، الذي يؤدي دوره شريف سلامة، إذ سرق شقتها، لتجد أنها ستدخل في دوامة من الإجراءات الروتينية لضياع حقوقها، كما اصطدمت بأنَّه باع شقتهما دون إخبارها.

ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية عبدالغني.