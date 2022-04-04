مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم الحلقة 3 والقنوات الناقلة، واحدة من الكلمات الأكثر تداولًا بين الرواد على محركات البحث عبر الإنترنت، استعداداً لأحداث الحلقة الجديدة، بعد اشتعال الأحداث في الحلقة الثانية بالأمس.

مواعيد عرض مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة ٢ والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل فاتن أمل حربي على شاشة قناة «سي بي سي»، في المواعيد الآتية:

- العرض الأول في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- موعد الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

- موعد الإعادة الثانية للمسلسل، في تمام الساعة 10:15 صباحًا.

- كما يعرض العمل أيضًا على منصة watchit.

أحداث مسلسل فاتن أمل حربي بطولة نيللي كريم

وانتهت أحداث العمل حول مأساة «فاتن» التي تعانيها بعد الانفصال، ومحاولات ابتزاز طليقها لها، من خلال استغلال الثغرات بقانون الأحوال الشخصية لصالحه، ليقرر نقل الفتيات من المدرسة دون علم الأم بسبب الولاية التعليمية، فضلًا عن سرقة أثاث منزلهما لعدم امتلاكها قائمة المنقولات الزوجية.

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، كلا من نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.