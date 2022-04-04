جمهور فاتن أمل حربي بعد عرض الحلقة الثانية: «مش عارفين نبطل عياط»

تفاعل كبير لاقته الفنانة نيللي كريم من جمهورها بعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل، فاتن أمل عربي، التي شهدت أحداثا عديدة، منها قهر سيف الدندراوي لطليقته «فاتن» بعد الانفصال، ومحاولته المستميتة لتحويل حياتها لجحيم، حتى ترضخ وتعود له مرة أخرى.

أحداث الحلقة الثانية من فاتن أمل حربي

ومن أبرز المشاهد التي تفاعل معها الجمهور وأبكتهم، تقديم «سيف» بلاغ في طليقته باعتدائها عليه في مكان عمله وسرقته، لتقضي «فاتن» ليلة في قسم الشرطة بصحبة بناتها، ليعود بعد ساعات طويلة من وجودها في القسم كنوع تأديبها ويتنازل عن المحضر.

وتعود فاتن لمنزلها بعد ساعات طويلة خارج منزلها لتفاجأ بوجود بتغيير مفتاح الشقة ووجود شخص بداخلها.

متابعون: حسبي الله ونعم الوكيل في سيف الدندراوي

وعلق الكثيرون على الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذذ علقت إحدى المتابعين: «تفاصيل المسلسل وواقعيتها رهيبة، الوجع والخذلان وتضطر تكون قوية عشان بناتها، قصة عشت جزء من تفاصيلها وفعلا مؤلمة نفسيا»، وعلق آخر: «أنا بكيت في حلقة الليلة حسبي الله و نعم الوكيل في سيف الدندراوي»، وقال تعليق آخر: «حالتي من حالتك في المسلسل، شفت الظلم منه واللي بيدفع التمن ابني الوحيد، ربنا يبعدهم عننا ومنهم لله على الاذى».

وأضاف متابع آخر تعليقًا على الحلقة: «أداء أكتر من مرعب بكيت مرتين في حلقة اليوم»، كما كتب آخر: «من ساعة ما شوفت الحلقة وأنا مش عارفة أبطل عياط.. نيللى دايما بتدوس على الجرح».

مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول معاناة المطلقة مع المجتمع بعد الانفصال عن زوجها، والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغني، جيلان علاء وهو من إنتاج شركة العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.