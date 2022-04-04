مصرع شخص وإصابة آخر إثر اصطدام قطار بتروسيكل في العلمين الجديدة

لقى شاب ثلاثيني مصرعه وأصيب شاب صغير بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث اصطدام قطار بعربة تروسيكل على مزلفان سكة حديد الحي اللاتيني في مدينة العلمين الجديدة على خط السكة الحديد مطروح- الإسكندرية، ونقلت سيارة الإسعاف ضحايا الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن مطروح، بالحادث.

تفاصيل عن المصاب والمتوفى

واستقبل مستشفى العلمين، مساء اليوم، الاثنين أحمد كمال الغمرى 27 عاما، من المحلة محافظة الغربية، وصول جثة هامدة، وعبدالله شعبان فتحى 16 عاما، من البحيرة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بقسم الاستقبال والطوارئ، تبين أنه مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى والساق اليمنى وإصابات بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وانتقلت شرطة من تأمين مدينة العلمين الجديدة ومباحث السكة الحديد، وجارٍ فحص موقع الحادث والتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، وجارٍ رفع تقرير للنيابة العامة بالحادث والتى تولت التحقيق.