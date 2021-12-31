وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخة -العلمين»

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أعمال تنفيذ مشروع قطار «العين السخة - العلمين - مطروح»، في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وزار وزير النقل محطة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو ومنطقة جنوب القاهرة، شرق النيل ومحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة، جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية التي تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف ومحطة العين السخنة.

ووجّه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للأخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات المخطط تنفيذها.

والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع ونقل لهم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات.

مشروع القطار الكهربائي السريع بطول 660 كم

وأشار الوزير، إلى أنّ مشروع القطار الكهربائي السريع يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأنّ السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم في ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

اختصار زمن الرحلات بين المحافظات

وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.