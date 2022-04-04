عائلة المالكي تريد قتل يحيى.. ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3

ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3، دارت حول محاولات التلخص من المستشار يحيى الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة بسبب رفض عائلة المالكي تواجده في هيئة الحكم بقضيتهم.

وبدأت أحداث مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3، بمشاورات بين محسن محيي الدين أحد العاملين في شركات عائلة المالكي مع مالكيها بشأن أهمية إبعاد المستشار يحيى عن الحكم في قضيتهم التي تدور حول فساد وغسيل أموال وصل لـ500 مليون جنيه.

ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3.. يحيى يبحث عن خطيبته

وأشار محسن محيي الدين إلى أهمية قتل المستشار يحيى وإبعاد شقيقه شاكر الذي يقوم بدوره الفنان نضال الشافعي عن الساحة تماما.

واستكملت الحلقة بذهاب المستشار يحيى إلى منزله في محافظة الغسكندرية ليبحث عن خطيبته نور التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، التي اختفت في ظروف غامضة، ويعتقد يحيى أن الذي خطفها أحد أعضاء عائلة المالكي لتكون وسيلة ضغط عليه للتنازل عن القضية.

وشهد ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3، ظهور الفنان محمد رشاد بدوره كمطرب، وقدم أغنية بعنوان بعد الفراق، ودارت قصتها حول خطف نور خطيبة المستشار يحيى.

ملخص مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة الحلقة 3 من تأليف محمود حجاج

مسلسل ملف سري من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وهو من بطولة هاني سلامة ونضال الشافعي وعائشة بن أحمد وماجد المصري وإدوارد ومادلين طبر ورحمة حسن ومحسن محيي الدين ومحمود حجازي ودنيا عبد العزيز ودينا ولبنى ونس.