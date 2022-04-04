يتطلع قطاع كبير من الجمهور لمعرفة مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، وذلك بعد تصاعد الأحداث بشكلٍ كبير وتعرض بطل العمل لمحاولة اغتيال.

وتأتي مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة 9 مساءً، كما يُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 6.45 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخيرة في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك عبر شبكة تليفزيون الحياة.

تعرف على مواعيد عرص مسلسل ملف سري على قناة سي بي سي

كما مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، عبر قناة سي بي سي، في تمام الساعة 10.15 مساءً، بينما تُعاد في تمام الساعة 6 صباح اليوم التالي، وتُعاد مُجددًا الساعة 3.45 عصرًا.

مواعيد عرض ملف سري على قناة dmc

وفي ضوء مواعيد عرض مسلسل ملف سري بطولة هاني سلامة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، يُعرض عبر قناة دي إم سي، مرتين، حيث يأتي العرض الأول في تمام الساعة 11.50 دقيقة من مساء اليوم، طوال شهر رمضان، بينما يُعاد في تمام الساعة 10.30 من صباح اليوم التالي.

تعرف على أبطال مسلسل ملف سري لـ هاني سلامة

مسلسل ملف سري، يضم مجموعة كبير من الفنانين، بجانب الفنان هاني سلامة، منهم ماجد المصري، وعائشة بن أحمد، ومحسن محي الدين، ونضال الشافعي، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد محمود عبدالعزيز ومحمود حجازي، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.