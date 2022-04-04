يسرا تحرر محضرا ضد شقيقها.. ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة

أحداث مشوقة يشهدها مسلسل أحلام سعيدة للفنانة يسرا، والتي بدأت منذ تعرضها لحادث سير مدبر أفقدها بصرها في ختام الحلقة الأولى، ويبحث الكثيرون عن ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة، تفاقم أزمة «فريدة» وتلعب دورها يسرا، مع شقيقها الذي يجسد دوره عماد رشاد، عقب اتهامها له بأنه من دبر الحادث للتخلص منها.

وتصاعدت الأحداث المثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل أحلام سعيدة، إذ حررت «فريدة» محضر ضد شقيقها وهو ما علم به الأخير وأثار غضبه نحو شقيقته.

كمتضمنت أحداث المسلسل، عثور غادة عادل وتلعب دور «شيرين»، على شريك حياتها بعد عدة مرات من رفضها الزواج رغم بلوغها الأربعين، إلا أنها انجذبت مؤخرا لـ«طارق» والذي يلعب دوره تامر هجرس، وتبادل الثنائي نظرات الإعجاب فيما بينهما.

وتتسم شخصية «شيرين» بأنها اجتماعية وتحاول التقرب من «فريدة» و«ليلى»، وذلك بعد أن التقت بهما في جلسات العلاج النفسي، رغبة منها في مساعدتهما على حل مشكلاتهما الخاصة.

وسرعان ما تكونت علاقة صداقة بين كل من «شيرين» و«ليلى»، لكن «فريدة» رفضت محاولات تقرب الأولى منها وطردتها من منزلها، وطالبتها بعدم محاولة الوصول لها مرة أخرى، وهو ما قابلته «شيرين» بالغضب الشديد تجاهها.

واختتمت الحلقة أحداثها بخبر سار لـ«ليلى» وتجسد شخصيتها مي كساب، بعد أن أخبرها الطبيب المعالج، أنها يمكنها الإنجاب من زوجها «حازم» والذي يلعب دوره الفنان نور محمود، بعد سنوات طويلة من العلاج.