مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2.. يسرا تفقد بصرها وغادة عادل ترفض الزواج

تصدّر مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2 محرك البحث الشهير جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك من قبَل المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني، وهو من بطولة يسرا وغادة عادل إلى جانب نخبة من الفنانات.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة أحداثًا مشوقة، بعد أن فقدت «فريدة هانم» وتجسد دورها يسرا، بصرها على أثر تعرضها لحادث سير مدبر في نهاية الحلقة الأولى.

وتصاعدت الأحداث برفض «فريدة» لعرض شقيقها الذي يلعب دوره عماد رشاد، لاستضافتها في منزله والعيش معه، بعد أن رفض مسبقًا إعطاءها نصيبها من إرث والديها.

لقاء بين بطلات العمل في أحلام سعيدة

وتوالت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل أحلام سعيدة بذهاب «فريدة» إلى إحدى جلسات العلاج النفسي، وجمعها اللقاء بكل من «شيرين» و«ليلى»، اللتين تعانيان من مشكلات نفسية أيضًا، تدفع إحداهما إلى رفض الزواج.