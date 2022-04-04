أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2.. أخت «شيرين» جابتلها عريس جديد

تصدّرت الفنانة غادة عادل، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما تم عرض مشهد يجمعها بـ محمد شاهين، ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، وذلك خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2.

وخلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2، ظهرت الفنانة غادة عادل، التي تجسد شخصية «شيرين»، في مشهد مع الفنان محمد شاهين، الذي ظهر كـ ضيف شرف، إذ أرسلته لها شقيقتها «نيفين»، التي تقدم دورها النجمة انتصار، حتى تتعرف عليه وتتجوزه.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2

ولكن بدت «شيرين»، الشخصية التي تجسدها الفنانة غادة عادل، خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2، وهي مرتبكة، وغير راضية عن تصرفات الشخصية التي أمامها، إذ ظهر محمد شاهين، في هذا المشهد وهو يأخذ جميع القرارات بنفسه دون أن يأخذ برأيها.

تعرف على أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2

ثم ذهبت «شيرين»، إلى شقيقتها «نيفين»، تخبرها بعدم موافقتها على «العريس»، الذي أرسلته لها، لتتعصب عليها «نيفين»، وتجبرها على مقابلته مره أخرى، وذلك من خلال أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 2.

أما عن قصة مسلسل أحلام سعيدة، فإنها تدور في إطار كوميدي اجتماعي، حول الفنانة يسرا، التي تجسد شخصية امرأة أرستقراطية تدعى «ديدي هانم»، ولكن الأمر لا يسير على وتيرة واحدة دائمًا، إذ تجمعها الظروف بـ امرأتتين آخريتيين، لتحدث بينهن العديد من المواقف الكوميدية، والأحداث الشيقة.

ويشارك في تقديم مسلسل أحلام سعيدة، عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، وميسرة، كما يُعد هذا العمل الدرامي من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب.