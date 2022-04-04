تصدر ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 3 بطولة خالد النبوي في رمضان 2022 محركات البحث بمجرد عرضه مساء اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل الجاري، بعد تصاعد وتيرة أحداث المسلسل ودخوله في أجواء درامية مثيرة، بين بطل المسلسل الذي يقوم بدور «بليغ» مع الفنانة نور، بسبب الشنطة التي تسببت في التعارف بينهما داخل الطائرة.

ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 3

ولمعرفة ملخص مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 3 نسرد لكم أحداث الحلقة التي بدأت بدخول خالد النبوي على أسرة الفنانة نور، الأمر الذي جعلها تقدم «بليغ» على أنه خطيبها، حيث روت قصة كاذبة إلى أهلها، بأنها تعرفت عليه في مؤتمر طبي، أثناء فترة تواجدهما في بودابست المجرية.

ولكن حقيقة الأمر أنهما تعرفا على بعضهما داخل الطائرة فقط، عن طريق الصدفة، إلا أن تبادل شنطة كل منهما مع الآخر، جعل الفرصة مواتية لدخولهما في صداقة.

رقصة خالد النبوي ونور

وقام والد الفنانة نور، بعمل عزومة للفنان خالد النبوي في أحد المطاعم بالخارج، تخللها عدد كبير من الأسئلة، عن تفاصيل حياته ودراسته للدكتوراة في العاصمة المجرية.

وانتهت العزومة برقصة بين خالد النبوي ونور، بعد طلب والدتها القيام بالرقص معا، وسط حالة استفزاز كبيرة بين الثنائي أثناء الرقص، حيث ابتزها بليغ بأنه سيقوم بإبلاغ اسرتها بالحقيقة، الأمر الذي جعلها تهدده بأنه لن يحصل على الشنطة الخاصة به بمجرد إخبارهم.

ظهور نجل خالد النبوي

وواصل نجل خالد النبوي الذي يقوم بدور «طارق» الظهور، محاولا مساعدة عمه «بليغ» في معرفة كافة التفاصيل التي يحتاجها عن العائلة، وذلك حتى يصل إلى هدفه من زيارة مصر، وهو جمع الـ5 ملايين يورو المديون بها للفنان منذر رياحنة.