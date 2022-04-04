يهتم الكثير من محبي الدراما التلفزيونية بمعرفة مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 3 الذي يشارك في سباق دراما رمضان 2022 ويتصدر محركات البحث وتريندات منصات التواصل الاجتماعي، فهذا العمل الذي يصنعه نخبة من الممثلين وصناع المسلسلات يعيد اسم السيناريست أسامة أنور عكاشة للشاشة بعد وفاته بأكثر من 10 سنوات.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 3

الكثير من عشاق الدراما ومتابعي مسلسلات رمضان 2022 في انتظار مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 3 بعد أن نالت أول حلقتين إعجاب شريحة كبيرة من الجمهور.

يحكي أسامة أنور عكاشة في «راجعين يا هوى» قصة اجتماعية عن «بليغ أبو الهنا» الذي يلعب دوره خالد النبوي، فهذا الشخص يعود إلى موطنه بعد غياب طويل في الغربة من أجل أن يستعيد ميراثه الشرعي حتى يستطيع تسديد الديون المتراكمة فوق رأسه، ولكن يأخذ الأمر منحنى مختلف عندما يجد نفسه يخوض طريقا صعبا ليصلح بين أفراد عائلته الذين يختلفون على بعض الأمور وبينهم ضغائن.

مواعيد مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي الحلقة 3 متنوعة ومن المتاح مشاهدتها خلال 4 توقيتات مختلفة على مدار اليوم، فالعرض الأول ينطلق عبر فضائية «DMC» الساعة 9 مساءً، وتُذاع من جديد على شاشة «CBC» في الساعة 11:35 مساءً.

جاء ذلك بالإضافة إلى التوقيتات السابقة، ومن الممكن أيضًا مشاهدة «راجعين يا هوى» أيضا على قناة CBC مرة أخرى الساعة 4:30 فجراً، وعبر DMC في الـ2:30 ظهرًا.

وغير أن المسلسل يُذاع عبر القنوات الفضائية خلال 4 توقيتات مختلفة ومتفرقة على مدار اليوم، فمن المتاح أيضا متابعته في أي وقت باليوم عبر منصة «Watch it».

فريق عمل مسلسل راجعين يا هوى

العمل الدرامي «راجعين يا هوى» يشارك فيه مجموعة مميزة من كبار الممثلين والشباب أيضا، إذ يلعب دور البطولة الفنان خالد النبوي بالتعاون مع هنا شيحة ونور وطارق عبدالعزيز وأنوشكا ووفاء عامر، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وهو من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة الذي توفى في عام 2010، ويعد ضمن الأعمال التي سبق تقديمها عبر موجات الراديو.