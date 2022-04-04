أحمد عز يحقق مع العناصر الإرهابية.. ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022

تصدر البحث عن ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، تريند منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد دقائق من إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل الذى يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدرامة المصرية من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز وأحمد السقا، ياسر جلال وخالد الصاوي، بالإضافة إلى عبد العزيز مخيون وصبري فواز.

وشهد ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، قيام الظابط مروان الذي يقوم بدوره الفنان أحمد عز بالتحقيق مع أحد العناصر الأجنبية الذى تم القبض عليه باعتباره المسئول عن إدخال أسلحة إلى مصر بكميات كبيرة وإجراء عمليات إرهابية في سيناء، وعلى الجانب الآخر يجتمع محمد مرسي بعدد من رجال القانون في جماعة الإخوان بهدف صياغة الإعلان الدستوري حتى يستطيعوا من خلاله السيطرة على الدولة.

ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022

ويجتمع محمد مرسي مع وزير الداخلية، ويبدي رغبته في زيادة عدد أفراد الشرطة عن طريق إدخال عدد من العناصر وإعدادهم ليصبحوا ضباط شرطة خلال دورة لا تتعدى الـ 6 أشهر، وهو الأمر الذي يرفضه تماما، قائلا: «احنا بنأهل ضابط الشرطة ليكون مقاتل مش موظف ومن الصعب إعداد ضابط شرطة في تلك الفترة»، وشدد وزير الداخلية على رفضه لوجود ضباط الشرطة الملتحين داخل الوزارة.

ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022: الضباط يرفضون أخونة الدولة

وتضمن ملخص مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 في رمضان 2022، اجتماع مع رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي يقوم بدور الفنان صبحي خليل، مع عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني، وتحدث الضباط بصراحة عن أخونة الدولة عن طريق اختيار عناصر جماعة الإخوان في مناصب الإدارة العليا للسيطرة على مفاصل الدولة، وهو الأمر الذي رفضوه بشدة.