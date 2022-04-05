«الاختيار 3» يكشف تآمر مرسي على المحكمة الدستورية.. «فيديو»

تناولت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار3، على قناة on، تفاصيل التحقيق مع أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وكان يتولى مهام التحقيق الفنان أحمد عز.

الإرهابي يتراجع عن موقفه

الإرهابي كان يلعب القمار ومدمنا للمخدرات، وتلقى تدريبات على يد الجماعات الإرهابية في سوريا، ونفذ عمليات إرهابية في سيناء، وهو ما واجهه به أحمد عز، وسط ذهول من الإرهابي الذي بدت عليه علامات الارتباك والقلق الشديد، وفي نهاية المشهد أبدى الإرهابي استعداده للحديث والإدلاء بالمعلومات حول طبيعة من عاونوه ومولوه ودربوه، رغم أنه كان يرفض هذا الأمر بشدة.

كما تطرقت الحلقة، إلى اجتماع الإرهابي محمد مرسي الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز، مع عدد من رجال القانون في الجماعة، وطلب منهم السرية التامة في كل ما يفعلونه، فضلا عن التصدي للمحكمة الدستورية، وإعداد إعلان دستوري يحصن قرارته ضد أحكامها.

وزير الداخلية في طريقه للقاء مرسي

وتحدث محمد مرسي، إلى أحد معاونيه، وأخبره أن وزير الداخلية في طريقه إليه، وهو ما تعجب منه مرسي، وبخاصة أنه لم يكن على علم الأمر، ليخبره معاونه بأن الإرهابي خيرت الشاطر قال له إنه نسق كل شيء مع مرسي: «وزير الداخلية على وصول، المهندس خيرت بيقول إنه مرتب كل حاجة مع سيادتك».