وزيرة التضامن: تعاون بنك ناصر والأكاديمية العربية يتفق مع سياسة الدولة

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية، يتفق مع سياسة الدولة للتطوير الإداري وإعادة الهيكلة ودمج البحوث مع الجانب العملي، وتوجيهات القيادة السياسية في الشمول المالي وترشيد الموارد ودراسة أثر المشروعات التنموية.

وأضافت «القباج» خلال لقائها على القناة الأولى في نشرة «التاسعة»، أن مصر تبني الوطن والبشر وهذا يكمل الجهود التي يشهدها بنك ناصر في التقدم على المستوى المصرفي.

الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني

وتابعت الوزيرة: «هناك شراكة مع مؤسسة إي إف جي هيرميس للتنمية، ونشجع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني؛ لأن لديهم طابعا خاصا وفكريا وتنمويا متطورا ومنهجية عمل وفكر اقتصادي ناجح».

التعاون بين القطاع الخاص ووزارة التضامن

وبدورها، أوضحت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيرمس للتنمية الاجتماعية، أن الشراكة مع وزارة التضامن مهمة جدا؛ لأن الوزارة ومبادرة حياة كريمة تسهل كل الإجراءات للقطاع الخاص.

التعاون بين بنك ناصر ووزارة التضامن

ومن جانبه، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن التنمية المجتمعية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الاقتصاد القومي، ويتم عمل قوائم مالية تعكس التطور.

تعاون بين الأكاديمية العربية وبنك ناصر

وأكد مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إن البروتوكول الذي تم توقيعه مع بنك ناصر يهدف إلى تطوير الموارد البشرية العاملة في البنك ناصر، وتتعاون مع الأكاديمية في كل مجالات التعاون.