بنك ناصر: جواب تخصيص شرط أساسي لشقة سكن مصر بفائدة 3%

نشر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، تفاصيل الحصول على شقة مدعمة من الدولة تمويل عقاري، وتقسيطها لمدة 30 سنة بفائدة 3%، وهي من ضمن مشروع سكن مصر التي تنطبق عليها الشروط، ويجب أن يكون المتقدم حاصلًا على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي، ضمن الإعلان الأخير.

واشترط بنك ناصر أنه يجب على الحاصلين على تمويل الشقق، أن يكون تم الموافقة عليه من قبل الصندوق الإسكان الاجتماعي التي ترأسه مي عبدالحميد، ويجب أن يكون دفع جدية الحجز الخاصة بشقق سكن مصر وهي قيمتها 40 ألف جنيه.

شروط شقق سكن مصر بنك ناصر

ونشر بنك ناصر الاجتماعي شروط الحصول على شقة سكن مصر، وهي:

- يجب أن يكون العميل من ضمن المحولين من صندوق التمويل العقاري، وهو شرط أساسي.

- يجب أن يكون الدخل الشهري الأقصى لراغب الشقة 4200 جنيه للفرد، و5700 جنيه للأسرة.

سعر الفائدة 3%

- تحديد قيمة الشقة وفقًا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي.

- واشترط البنك أن المساهمة الذاتية للعميل كمقدم شقة 10% بحد أدنى، و40% بحد أقصى من قيمة الشقة المتشطبة، ووفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في بنك الإسكان.

مدة فترة السداد الشقة

- تصل إلى 30 سنة.

- السن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

- يجب عدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أي شقة سكنية وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على شقة مدعومة أو قطعة أرض أو قرض.

شقق متشطبة بفائدة 3%

يذكر أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة سكن لكل المصريين وتم الإعلان عن شقق متشطبة في مشروعات سكن مصر، ودار مصر، ومشروع جنة، وتقسيطها بفائدتي 3%، و8% وتقسيطها على مدد تبدأ من 10 سنوات وتصل إلى 30 سنة.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن الشقق المطروحة في القاهرة وعدد من المحافظات؛ لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ويتم تطبيق فائدة 3% على شقق سكن مصر وفائدة 8% على شقق دار مصر ومشروع جنة.