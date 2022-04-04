الاختيار 3.. كواليس لقاء مرسي ووزير الداخلية وتحطم أحلام أخونة الوزارة

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3، عن كواليس لقاء وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، مع المعزول محمد مرسي، الذي حاول فيه الأخير تثبيت دعائم الجماعة الإرهابية والسيطرة على مقاليد الأمور في وزارة الداخلية، وهو اللقاء الذي انتهى بخيبة أمل للرئيس الراحل، الذي قوبل برفض طلباته من وزير الداخلية آنذاك.

مرسي يطلب من وزير الداخلية التوسع في كلية الشرطة

ووفقًا لأحداث الحلقة 3 من المسلسل، فإن مرسي طلب من وزير الداخلية، أن يتم التوسع في كلية الشرطة بالمحافظات، وأن يتم تقليل مدة إعداد الطلبة لستة أشهر فقط، ليسمح بذلك للطلبة من التنظيم بالدخول للكلية والسيطرة على مفاصل الوزارة، كما طلب أن يتم ضم الأمن المركزي للحرس الجمهوري، وتطرق الحوار لمحاولة إنهاء أزمة الضباط الملتحين الشهيرة، وإعادتهم للعمل بالوزارة، إلا أن تلك الطلبات قوبلت بالرفض من وزير الداخلية.

وجسد شخصية وزير الداخلية السابق، الفنان أحمد وفيق، فيما يجسد شخصية محمد مرسي العياط، الممثل صبري فواز خلال أحداث المسلسل.

كما ظهر في المسلسل كواليس لقاء رئيس الوزراء الإخواني هشام قنديل، بوزير الداخلية وعدد من الضباط؛ في محاولة لاستمالتهم بزيادة الرواتب ووعد بحل مشكلاتهم، لكن أحد الضباط فاجأه بقوله إن المشكلة الرئيسية هي محاولة حكومة الإخوان، أخونة الدولة بكامل أجهزتها، ما أثار غضب قنديل، ورد الوزير بأنه لا كلام آخر أكثر مما قيل.