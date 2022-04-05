معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية.. كيلو الأرز بـ7 جنيهات وتخفيضات 50%

يشهد معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، إقبالاً كبيراً على مدار الأيام الماضية، خاصة في فايد والتل الكبير، بالتزامن مع تخفيضات وصلت إلى 50% لدى بعض التجار، ليصل سعر كيلو الأرز في أحد الأجنحة إلى 7 جنيهات للكيلو الواحد، وبحد أقصى 2 كيلو لكل مواطن.

قال حامد إبراهيم مدير مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، إن مفتشي التموين يراقبون كل منافذ أهلاً رمضان لمتابعة الأسعار والتخفيضات المستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

منفذ جديد لـ معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات الرقابية مستمرة في متابعة الأسعار في كل المنافذ والأسواق على مدار الشهر المبارك للتأكد من توافر الأسعار.

وفي القنطرة شرق تفقد اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرض أهلا رمضان في الإسماعيلية، بعد افتتاح منفذ جديد بالمدينة، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

مراقبة الأسعار والتخفيضات في المنافذ

وتابع «الطويل» السلع الموجودة والأسعار المخصصة لها وأيضا صلاحية المنتجات وتوافر كل السلع الغذائية الأساسية، ووجود تخفيضات بنسب كبيرة مقارنة بأسعار الأسواق الحرة.

وقال مدير مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة التأكد من البيع بأسعار ثابتة ومناسبة للمواطن، وبنسب التخفيض المعلن عنها.