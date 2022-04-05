مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 4: 5 فرص للمشاهدة

ينتظر مشاهدو الأعمال الرمضانية مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 4 والقنوات الناقلة للعمل، وتقدم فيه دور سيدة تدعى «يارا» كانت تعمل قبطانة بحرية، إلا أنَّها تركت العمل بناءً على رغبة زوجها الغيور الذي يرغمها أيضًا على قطع علاقتها بابن خالتها كريم قاسم «خالد» بسبب علاقتهما الوطيدة.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 4 والقنوات الناقلة

وتقدم «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 4 والقنوات الناقلة له، إذ يُعرض على شاشة قناة CBC في تمام الساعة 6:15، وفي الوقت ذاته على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري بالتزامن مع توقيت الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

كما تعرض قناة المحور مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 4 في تمام الساعة 8 مساءً، وكذلك قناة ON الساعة 10:30 مساءً، وأخيرًا على قناة الحياة في تمام الساعة 11:30 مساءّ.

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد، وكريم قاسم، وأيمن قيسون، وعبير صبري، وصفاء الطوخي ومحمود حجازي، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.