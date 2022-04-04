مجهول صوّر حادث «يارا».. ملخص مسلسل يوتيرن الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج

يتابع مشاهدو الأعمال الرمضانية أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، التي يشاركها البطولة عدد من الفنانين الكبار، وتقدم فيه شخصية «يارا الكردي» فتاة كانت تعمل قبطانة بحرية، وتزوجت من رجل غيور، خاصة من ابن خالتها كريم قاسم «خالد» بسبب علاقتهما الوطيدة.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج

وتدور أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3 بطولة ريهام حجاج، بعد يوم من حادث التصادم الذي حدث مع «يارا وخالد»، بعدما صدمتهما سيدة بالسيارة، وتسقط على الفور جثة هامدة، إلا أن شخصًا مجهولًا صوّر الحادث وأرسل لها صور الحادث دون معرفة هويته، كما تحاول «حجاج» إصلاح العلاقة بين زوجها وشقيقته، بعد أن وجدها في المنزل مع صديق لها، ودار بينهما شجار انتهى بضربه لها.

وعلمت عائلة «يارا» في أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 3، أن شقيقها محمود حجازي، طرد ابن خالتهم الذي يعمل معهم في مستشفى والده، بسبب أنه يسمح للمرضى بإجراء العمليات بدون استكمال باقي تكاليفها، وهى السياسة التي وضعها والدهم الدكتور حاتم الكردي، الذي يلعب دوره توفيق عبدالحميد، إلا أن نجله يختلف عنه في أخلاقيات المهنة.

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وكريم قاسم، وتوفيق عبدالحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، وعبير صبري، وأيمن قيسون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.