بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات ضمن قطاع الكهرباء في صعيد مصر

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد، بعد انتهاء جولته التي أجراها صباح اليوم، وتفقد خلالها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

20 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة

ووفقا لتقارير وزراء الكهرباء، تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع محطة بنبان نحو 4 مليارات دولار، يساهم البنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار ومؤسسة التمويل الدولية في توفير معظمها، من خلال قروض ميسّرة وتسهيلات بنكية للشركات المستثمرة في المشروع، ويوفر نحو 20 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

بث مباشر للافتتاحات الرئاسية

وتقدم الوطن بثا مباشرا لقرائها ومتابعيها، لجولة الرئيس التفقدية في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، وافتتاحه عدد من المشروعات القومية هناك.

الرئيس يدشن مشروعات استصلاح للأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى أمس

ودشن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأحد، مشروعات استصلاح للأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى بمحافظة أسوان، التي أطلق عليها مشروع «توشكى الخير».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ افتتاحات المشروعات القومية التي حدثت على مدار الأيام الماضية في أسيوط وقنا، ثم افتتاح مشروع توشكى الخير، تأتي ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، التي تهدف من خلالها الدولة لتحقيق نهضة كاملة، من جميع النواحي لأهل الصعيد، وعلى رأسها توفير فرص عمل مباشرة في المشروعات التي يتم تدشينها.