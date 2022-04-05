مسلسل ملف سري الحلقة 3.. هاني سلامة يواصل البحث عن خطيبته

دارت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 3 بطولة هاني سلامة في محاولة الأخير البحث عن خطيبته التي تجسد دورها الفنانة رحمة حسن، وسط تكهنات أن عائلة المالكي هي السبب وراء الاختفاء.

أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 3 بطولة هاني سلامة بدأت بنجاة المستشار يحيي الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة من محاولة اغتيال ثانية حيث لثاني مرة يتم تفجير سيارة يقودها أو يكون بجوارها من أجل إجباره على التنحي عن قضية عائلة المالكي الفاسدة.

مسلسل ملف سري الحلقة 3 .. هاني سلامة يتعرض للاغتيال

وتنتقل أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 3 بطولة هاني سلامة إلى عائلة المالكي التي تحاول الاتفاق على التخلص من المستشار يحيى وليس فقط تجنيبه الحكم في قضية فسادهم حيث إنهم متهمون في غسيل أموال 500 مليون جنيه وتم ذلك من خلال مشهد بين محسن محيى الدين وماجد المصري.

واستكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 3 بطولة هاني سلامة بذهاب المستشار يحيى إلى محافظة الإسكندرية بعد أن جاءت له مكالمة تخبره بأن خطيبته في منزله بالإسكندرية فيذهب للبحث عنها ولكنه لا يجدها ويظل يسترجع الذكريات القديمة حول مقابلتهم.

مسلسل ملف سري الحلقة 3 .. هاني سلامة يبحث عن رحمة حسن

مسلسل ملف سري من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ودينا ومادلين طبر ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز وماجد المصري وإخراج حسن البلاسي ومن تأليف محمود حجاج.